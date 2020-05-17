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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T10:15
https://ria.ru/20200517/1571567908.html
Из Белграда вылетел самолет с российскими военными медиками
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570020947_238:0:3072:1594_1036x0_80_0_0_a4d4f5a0d0e4dba9453245cfd3e9932b.jpg
РИА Новости

Из Белграда вылетел самолет с российскими военными медиками

09:54 17.05.2020 (обновлено: 10:15 17.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМедики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
Медики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Медики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019. Архивное фото
БЕЛГРАД (Сербия), 17 мая - РИА Новости. Первый за воскресенье самолет с российскими военнослужащими, помогавшими Сербии бороться с распространением коронавируса, вылетел из Белграда, сообщает Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что 17 мая четырьмя рейсами из Сербии в Россию будут доставлены около 20 военнослужащих и пять единиц спецтехники.
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"Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома "Батайница" (Белград, Сербия) в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
В субботу состоялись три рейса по перевозке российских военных из Сербии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВоздушно-космические силы РоссииИл-76БезопасностьКоронавирус COVID-19СербияБелград (город)
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