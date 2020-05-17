Из Белграда вылетел самолет с российскими военными медиками

БЕЛГРАД (Сербия), 17 мая - РИА Новости. Первый за воскресенье самолет с российскими военнослужащими, помогавшими Сербии бороться с распространением коронавируса, вылетел из Белграда, сообщает Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что 17 мая четырьмя рейсами из Сербии в Россию будут доставлены около 20 военнослужащих и пять единиц спецтехники.
"Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома "Батайница" (Белград, Сербия) в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
В субботу состоялись три рейса по перевозке российских военных из Сербии.
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