В Ростовской области за сутки умерли три человека с COVID-19

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая - РИА Новости. Еще три человека с коронавирусом скончались за последние сутки в Ростовской области, общее число жертв инфекции достигло 31, сообщает правительство региона.
По данным Роспотребнадзора области, за последние сутки число больных коронавирусом в регионе увеличилось на 115 и достигло 2427 человек. Показатель заболевших на 100 тысяч населения составил 57,75. Коэффициент распространения инфекции - 1,09.
"За последние сутки скончались три человека с COVID-19. Это 65-летний ростовчанин с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, эндокринной системы, 59-летний таганрожец с онкозаболеванием и болезнью сердца, а также 81-летняя батайчанка с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем", - говорится в сообщении. Общее число жертв коронавируса в Ростовской области достигло 31.
В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 19 человек. Выздоровели за весь период в области 797 человек. Под медицинским наблюдением находятся 7,2 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.