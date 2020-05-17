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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T11:43
https://ria.ru/20200517/1571567882.html
В Ростовской области за сутки умерли три человека с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

В Ростовской области за сутки умерли три человека с COVID-19

09:53 17.05.2020 (обновлено: 11:43 17.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая - РИА Новости. Еще три человека с коронавирусом скончались за последние сутки в Ростовской области, общее число жертв инфекции достигло 31, сообщает правительство региона.
По данным Роспотребнадзора области, за последние сутки число больных коронавирусом в регионе увеличилось на 115 и достигло 2427 человек. Показатель заболевших на 100 тысяч населения составил 57,75. Коэффициент распространения инфекции - 1,09.
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"За последние сутки скончались три человека с COVID-19. Это 65-летний ростовчанин с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, эндокринной системы, 59-летний таганрожец с онкозаболеванием и болезнью сердца, а также 81-летняя батайчанка с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем", - говорится в сообщении. Общее число жертв коронавируса в Ростовской области достигло 31.
В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 19 человек. Выздоровели за весь период в области 797 человек. Под медицинским наблюдением находятся 7,2 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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