В Ростовской области за сутки умерли три человека с COVID-19

"За последние сутки скончались три человека с COVID-19. Это 65-летний ростовчанин с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, эндокринной системы, 59-летний таганрожец с онкозаболеванием и болезнью сердца, а также 81-летняя батайчанка с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем", - говорится в сообщении. Общее число жертв коронавируса в Ростовской области достигло 31.