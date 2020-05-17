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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T09:49
https://ria.ru/20200517/1571567741.html
В Коммунарке лечат 110 пациентов с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337533_0:0:2919:1642_1036x0_80_0_0_3611d51b53cb98cd876ebfc8aecd27db.jpg
РИА Новости

В Коммунарке лечат 110 пациентов с коронавирусом

09:49 17.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке
Медик карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Лечение в больнице в поселке Коммунарка в Москве проходят 275 пациентов, в том числе 110 – с коронавирусом, 19 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Согласно инфографике, которую опубликовал Проценко на свой странице в Facebook в воскресенье, на лечении состоят 275 пациентов, из них у 40% подтвержден коронавирус, 19 - на ИВЛ. При этом средний возраст находящихся в реанимации - 67,2 года.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Коммунарка (Москва)МоскваОбщество
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