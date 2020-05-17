В Коммунарке лечат 110 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Лечение в больнице в поселке Коммунарка в Москве проходят 275 пациентов, в том числе 110 – с коронавирусом, 19 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Согласно инфографике, которую опубликовал Проценко на свой странице в Facebook в воскресенье, на лечении состоят 275 пациентов, из них у 40% подтвержден коронавирус, 19 - на ИВЛ. При этом средний возраст находящихся в реанимации - 67,2 года.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.