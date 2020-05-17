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2020-05-17T11:39
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Москвичей предупредили о прохладной и ветреной погоде
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РИА Новости

Москвичей предупредили о прохладной и ветреной погоде

09:42 17.05.2020 (обновлено: 11:39 17.05.2020)
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© РИА Новости / Александр ВильфПанорама Москвы
Панорама Москвы
© РИА Новости / Александр Вильф
Панорама Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. На следующей неделе жителей российской столицы ожидает прохладная и ветреная погода с дождями, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В общих чертах, тепла на следующей неделе не будет. Погода останется прохладной, в отдельные дни ветреная, каждый день дожди", — сказал он.
По словам синоптика, в ближайшие дни Москва попадет под "циклоническую деятельность". Так, в понедельник будет облачно с прояснениями, днем возможны дожди. Температура ночью составит плюс пять-семь градусов, днем — плюс 11-13. Западный порывистый ветер достигнет пяти-десяти метров в секунду.
"Во вторник циклон будет уходить на Предуралье, и столица окажется в холодной тыловой части. Облачно с прояснениями, временами дождь. Ночью — плюс три-пять, днем — плюс 12-14. Северный, северо-западный ветер пять-десять метров в секунду", — добавил собеседник агентства.
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Леус отметил, что в середине недели столицу накроет очередная "фронтальная волна", на этот раз — с юго-запада. Погода будет облачной, около 14-16 градусов днем, возможны небольшие дожди. При этом в четверг и пятницу обстановка не изменится.
"Такой характер погоды нельзя назвать похолоданием. Сейчас уже достаточно длинное время в Москве прохладная погода, температура на два-пять градусов ниже нормы. Просто прохладная погода", — подытожил синоптик.
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