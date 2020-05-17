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2020-05-17T09:50
https://ria.ru/20200517/1571567604.html
Помогавшие в борьбе с COVID-19 российские военные вернутся из Сербии
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РИА Новости

Помогавшие в борьбе с COVID-19 российские военные вернутся из Сербии

09:50 17.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные специалисты в городе Ниш, где они проводят дезинфекцию медицинских учреждений в связи с эпидемией коронавируса
Российские военные специалисты в городе Ниш, где они проводят дезинфекцию медицинских учреждений в связи с эпидемией коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военные специалисты в городе Ниш, где они проводят дезинфекцию медицинских учреждений в связи с эпидемией коронавируса. Архивное фото
БЕЛГРАД (Сербия), 17 мая - РИА Новости. Четыре рейса из Сербии с российскими военными, помогавшими бороться с коронавирусом, планируются в воскресенье, вторая колонна уже едет на аэродром, сообщает Минобороны РФ.
Вторая колонна с военными и спецтехникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи Сербии в борьбе с коронавирусом, приступила к совершению марша из пункта временной дислокации в Белграде на аэродром "Батайница", сообщили в ведомстве.
На аэродроме личный состав и технику погрузят в самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.
"17 мая планируется совершить четыре самолеторейса и доставить в Россию около 20 военнослужащих и пять единиц специальной военной техники", - говорится в сообщении.
В субботу состоялись три рейса по перевозке российских военных из Сербии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СербияВ мире
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