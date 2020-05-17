Помогавшие в борьбе с COVID-19 российские военные вернутся из Сербии

БЕЛГРАД (Сербия), 17 мая - РИА Новости. Четыре рейса из Сербии с российскими военными, помогавшими бороться с коронавирусом, планируются в воскресенье, вторая колонна уже едет на аэродром, сообщает Минобороны РФ.
Вторая колонна с военными и спецтехникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи Сербии в борьбе с коронавирусом, приступила к совершению марша из пункта временной дислокации в Белграде на аэродром "Батайница", сообщили в ведомстве.
На аэродроме личный состав и технику погрузят в самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.
"17 мая планируется совершить четыре самолеторейса и доставить в Россию около 20 военнослужащих и пять единиц специальной военной техники", - говорится в сообщении.
В субботу состоялись три рейса по перевозке российских военных из Сербии.
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