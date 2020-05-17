В Новосибирской области выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию

НОВОСИБИРСК, 17 мая – РИА Новости. Семьдесят новых случаев инфицирования Семьдесят новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области , выздоровели 28 пациентов, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"По данным оперативного штаба, на 11.00 (07.00 мск) 17 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 70 человек. Выписаны по выздоровлению 28 пациентов", - говорится в сообщении.

Количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в регионе - 1581, из них 100 детей. 638 человек выздоровели, 20 пациентов скончались.

"В отделениях реанимации находятся 56 человек. На ИВЛ - 19 пациентов", - сообщает штаб.

В детскую больницу №3 госпитализированоы 67 детей с подозрением на коронавирус, в том числе – с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1421. Семь человек госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, трое - в Черепановской ЦРБ, двое – в Сузунской, по одному пациенту в Карасукской и Куйбышевской ЦРБ.

Всего в Новосибирской области провели почти 74 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2032 человека, 14 287 сняты с наблюдения.