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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T09:38
https://ria.ru/20200517/1571567524.html
В Новосибирской области выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151133_0:0:2889:1626_1036x0_80_0_0_c754f501dda9186c488bb4c4393fba5c.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом

09:38 17.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 17 мая – РИА Новости. Семьдесят новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 28 пациентов, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба, на 11.00 (07.00 мск) 17 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 70 человек. Выписаны по выздоровлению 28 пациентов", - говорится в сообщении.
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Количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в регионе - 1581, из них 100 детей. 638 человек выздоровели, 20 пациентов скончались.
"В отделениях реанимации находятся 56 человек. На ИВЛ - 19 пациентов", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированоы 67 детей с подозрением на коронавирус, в том числе – с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1421. Семь человек госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, трое - в Черепановской ЦРБ, двое – в Сузунской, по одному пациенту в Карасукской и Куйбышевской ЦРБ.
Всего в Новосибирской области провели почти 74 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2032 человека, 14 287 сняты с наблюдения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
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