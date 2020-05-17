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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T10:47
https://ria.ru/20200517/1571567452.html
Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:252:3105:1999_1036x0_80_0_0_9b7959b2b56233289d4f43df99c33b68.jpg
РИА Новости

Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России

09:35 17.05.2020 (обновлено: 10:47 17.05.2020)
84552
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
"Это пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд, пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели", - сказала Попова, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что сезон отдыха на российских курортах возможен.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
Популярные комментарии
Когда люди ежегодно гриппом болели (и с серьёзными осложнениями тоже) что то не объявляли сколько человек в сутки заболевало. А тут открыли Крым и всех въезжающих сажают в платные обсерваторы на 2 недели. Совсем что ли с дубу рухнули? Это власти Крыма так решили региональный бюджет пополнять? А карантин официально объявлять никто не хочет. Либо вообще не пускайте в Крым авто с чужими номерами, либо, если позволили заехать в Крым то пусть люди своими делами занимаются, а не сидят в принудительной изоляции 2 недели за 1300 руб. в день. Это во первых издевательство, а во вторых не совсем законно. Есть понятие- неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, есть меры- масочный режим и соц. дистанцирование. Но не принудительная платная изоляция.
17 мая, 11:49
San San
3400014
Сначала она вещала, что самоизоляция незнамо до какого срока, а теперь оценивает курортный сезон. Не странно ли это? И что стоят такие оценки.
17 мая, 12:09
НЛНаталья Лобова
2370004
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