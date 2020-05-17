Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
"Это пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд, пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели", - сказала Попова, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что сезон отдыха на российских курортах возможен.
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