Силовики выпустили около 50 мин по ДНР в воскресенье, заявили в Донецке

ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье утром выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республике около 50 мин, заявили журналистам в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня(СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Авдеевка (под контролем Киева – ред.) – Спартак (под контролем ДНР – ред.) - выпущено 10 мин калибром 82 миллиметра, Авдеевка – Каштановое (под контролем ДНР – ред.) - выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров и 10 мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, еще 19 мин украинские силовики выпустили по окраинам подконтрольной ДНР Горловки.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.