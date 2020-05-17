Мединский оценил подход историка Соловьева к изучению прошлого России

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Подход к изучению прошлого России, который исповедовал крупнейший дореволюционный историк Сергей Соловьев, актуален и в настоящее время, считает помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
В воскресенье исполняется 200 лет со дня рождения Соловьева, главным научным трудом которого стала 29-томная "История России с древнейших времен".
"Двести лет со дня рождения выдающегося историка Сергея Михайловича Соловьева - повод отдать ему дань памяти и вновь обратиться к его наследию. Он не был ни западником, ни славянофилом, всегда выступал примирителем разных подходов к изучению истории нашей страны", - сказал РИА Новости Мединский.
"При этом он не просто рассказывал историю, но объяснял ее. Эволюцию государства рассматривал в контексте истории всего народа, считая неотъемлемым одно от другого. Такой взгляд на историю России не теряет своей актуальности", - добавил помощник президента.
Сергей Соловьев (1820-1879) был одним из основателей государственной школы в российской историографии. Главной идеей Соловьева стало представление об истории России как о едином закономерном поступательном процессе развития. По мнению Соловьева, государство – это естественный продукт народной жизни, то есть сам народ в его собственном развитии, поэтому отделять одно от другого не стоит.
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