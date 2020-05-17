Лоза оценил новый формат Евровидения

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал специальную версию музыкального конкурса Евровидение-2020 — Europe Shine a Light.
По словам музыканта, его "не напряг" новый формат шоу.
"Все прошло без зрителей, ложного пафоса и глупых шуток ведущих", — написал певец в соцсети "ВКонтакте".
Международный песенный конкурс Евровидение-2020 должен был пройти в концертном зале Ahoy в Роттердаме с 12 по 16 мая, однако 18 марта руководство Европейского вещательного союза приняло решение отказаться от мероприятия из-за пандемии коронавируса.
Вместо конкурса вещатели показали 16 мая специальную версию — Europe Shine a Light ("Евровидение: Европа излучает свет"), в которой можно было увидеть записи песен конкурсантов этого года.
В следующем году Евровидение пройдет в Роттердаме. В соответствии с правилами, песни этого года не могут быть представлены на конкурсе в следующем году, а выбор артистов от каждой из стран остается за вещателями.