Лоза оценил новый формат Евровидения

Вместо конкурса вещатели показали 16 мая специальную версию — Europe Shine a Light ("Евровидение: Европа излучает свет"), в которой можно было увидеть записи песен конкурсантов этого года.

В следующем году Евровидение пройдет в Роттердаме. В соответствии с правилами, песни этого года не могут быть представлены на конкурсе в следующем году, а выбор артистов от каждой из стран остается за вещателями.