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Культура
2020-05-17T15:06
https://ria.ru/20200517/1571566905.html
Лоза оценил новый формат Евровидения
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РИА Новости

Лоза оценил новый формат Евровидения

09:02 17.05.2020 (обновлено: 15:06 17.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал специальную версию музыкального конкурса Евровидение-2020 — Europe Shine a Light.
По словам музыканта, его "не напряг" новый формат шоу.

"Все прошло без зрителей, ложного пафоса и глупых шуток ведущих", — написал певец в соцсети "ВКонтакте".

Международный песенный конкурс Евровидение-2020 должен был пройти в концертном зале Ahoy в Роттердаме с 12 по 16 мая, однако 18 марта руководство Европейского вещательного союза приняло решение отказаться от мероприятия из-за пандемии коронавируса.
Музыкант и композитор Юрий Лоза
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Вместо конкурса вещатели показали 16 мая специальную версию — Europe Shine a Light ("Евровидение: Европа излучает свет"), в которой можно было увидеть записи песен конкурсантов этого года.
В следующем году Евровидение пройдет в Роттердаме. В соответствии с правилами, песни этого года не могут быть представлены на конкурсе в следующем году, а выбор артистов от каждой из стран остается за вещателями.
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КультураЕвровидение-2020Юрий ЛозаЕвровидениеРоттердам
Популярные комментарии
Евровидение давно уже кануло в лету. Сейчас на его месте гейровидение - политизированная развратная помойка.
17 мая, 10:44
некто из России
1710004
Я бы купил сборник цитат лозы, позитивная книжка бы вышла
17 мая, 09:08
NotSo Old
6100001
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