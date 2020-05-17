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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T08:55
https://ria.ru/20200517/1571566853.html
В больнице №2 в Москве лечатся более 210 пациентов с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

В больнице №2 в Москве лечатся более 210 пациентов с коронавирусом

08:55 17.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 210 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией лечатся больнице №2 в Москве, сообщила главврач Светлана Краснова.
"В больнице 562 человека (в том числе 22 в реанимации), из них: 282 человека с подозрением на COVID/ 213 случаев подтверждено лабораторно, из них: 22/15 детей, 42/42 беременных, рожениц и родильниц, 11/11 человек в хирургическом отделении, 12/12 пациентов в реанимации (на ИВЛ 5)", - написала главврач на своей странице в Facebook.
Краснова также сообщила, что за сутки в больницу поступили 28 человек, из них у троих коронавирус. Кроме того, выписали 22 человека, из них пятеро выздоровели от COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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