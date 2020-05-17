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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T08:45
https://ria.ru/20200517/1571566622.html
В воскресенье планируются вывозные рейсы в Россию из шести стран
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569275887_0:160:3073:1888_1036x0_80_0_0_4e859cd82df1daf36a41cf0ef774cd7d.jpg
РИА Новости

В воскресенье планируются вывозные рейсы в Россию из шести стран

08:45 17.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вывозные рейсы в РФ из Узбекистана, Молдавии, Австрии, Венгрии, Киргизии, Армении планируются в воскресенье, сообщила Минкомсвязь.
Ожидаются рейсы Ташкент (Узбекистан) — Казань, Кишинев (Молдавия) — Москва, Вена (Австрия) — Будапешт (Венгрия) — Санкт-Петербург — Москва, Бишкек (Киргизия) — Москва, Ереван (Армения) — Воронеж.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19УзбекистанМолдавияАвстрияШереметьево (аэропорт)ВенгрияКиргизияАрмения
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