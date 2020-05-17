В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 17 мая - РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской Народной Республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что в субботу в результате обстрела со стороны ВС Украины подконтрольного республике села Березовское была повреждена высоковольтная линия, питавшая Алчевский металлургический комбинат. Позже Народная милиция ЛНР заявила об обстреле населенного пункта Донецкий в ЛНР и гибели ополченца.
"За 16 мая со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра и вооружения БМП по подконтрольным республике населенным пунктам Березовское, Донецкий и Смелое.
"Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется", - дополнил собеседник агентства.
16 мая, 18:04ЛНР обвинила силовиков в обстреле патруля ОБСЕ