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2020-05-17T08:42
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В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны ВСУ
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РИА Новости

В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны ВСУ

08:42 17.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Народной милиции ЛНР совместно с мотострелковыми отделениями на учениях по боевой подготовке
Сотрудники Народной милиции ЛНР совместно с мотострелковыми отделениями на учениях по боевой подготовке
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудники Народной милиции ЛНР совместно с мотострелковыми отделениями на учениях по боевой подготовке. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 мая - РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской Народной Республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что в субботу в результате обстрела со стороны ВС Украины подконтрольного республике села Березовское была повреждена высоковольтная линия, питавшая Алчевский металлургический комбинат. Позже Народная милиция ЛНР заявила об обстреле населенного пункта Донецкий в ЛНР и гибели ополченца.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
16 мая, 17:26
В ЛНР зафиксировали последствия обстрела ВСУ поселка Березовское
"За 16 мая со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра и вооружения БМП по подконтрольным республике населенным пунктам Березовское, Донецкий и Смелое.
"Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется", - дополнил собеседник агентства.
Представители ОБСЕ в Донбассе
16 мая, 18:04
ЛНР обвинила силовиков в обстреле патруля ОБСЕ
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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