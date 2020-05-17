В Узбекистане выявили три новых случая заражения коронавирусом

Медицинский работник держит в руках тест на коронавирус в Азербайджане

© Sputnik / Мурад Оруджев Медицинский работник держит в руках тест на коронавирус в Азербайджане

ТАШКЕНТ, 17 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на три человека и достигло 2741, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В субботу число зарегистрированных случаев выросло до 2738, одиннадцать пациентов скончались, 2213 выздоровели.

"По состоянию на 17 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2741", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. В субботу всего было зафиксировано 52 новых случая COVID-19, в пятницу – 41, в четверг – 33.

По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 517 пациентов с коронавирусом, в том числе семеро - в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.

Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновляется работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановится транспортное сообщение между Ташкентом и регионами страны. Поэтапное смягчение условий карантина началось еще с 30 апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта, открылись непродовольственные магазины, пункты автосервиса и бытовых услуг.

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.