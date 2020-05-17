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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T08:22
https://ria.ru/20200517/1571566226.html
В Узбекистане выявили три новых случая заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901680_0:0:2642:1486_1036x0_80_0_0_b4f248df2c8168b9b9f6f1fbecb428a0.jpg
РИА Новости

В Узбекистане выявили три новых случая заражения коронавирусом

08:16 17.05.2020 (обновлено: 08:22 17.05.2020)
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© Sputnik / Мурад ОруджевМедицинский работник держит в руках тест на коронавирус в Азербайджане
Медицинский работник держит в руках тест на коронавирус в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
ТАШКЕНТ, 17 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на три человека и достигло 2741, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В субботу число зарегистрированных случаев выросло до 2738, одиннадцать пациентов скончались, 2213 выздоровели.
"По состоянию на 17 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2741", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. В субботу всего было зафиксировано 52 новых случая COVID-19, в пятницу – 41, в четверг – 33.
По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 517 пациентов с коронавирусом, в том числе семеро - в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.
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Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновляется работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановится транспортное сообщение между Ташкентом и регионами страны. Поэтапное смягчение условий карантина началось еще с 30 апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта, открылись непродовольственные магазины, пункты автосервиса и бытовых услуг.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТашкентУзбекистанВ мире
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