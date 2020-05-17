У семи жителей Кузбасса за сутки выявили коронавирус

КЕМЕРОВО, 17 мая - РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявлен еще у семи жителей Кузбасса, сообщил губернатор Сергей Цивилев.
"Еще у семи пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Десять пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже сто тринадцать человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса двести восемь больных коронавирусом", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, четыре новых случая зарегистрировано в Новокузнецке, по одному - в Белово, Калтане и Тисульском районе. Среди выздоровевших - три жителя Анжеро-Судженска, по двое - из Краснобродского и Кемерово, по одному – из Полысаево, Ленинска-Кузнецкого и Междуреченска.
По данным на воскресенье, в Кузбассе выявлено 328 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 113 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 6367 человек.
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