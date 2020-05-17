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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T08:15
https://ria.ru/20200517/1571566174.html
У семи жителей Кузбасса за сутки выявили коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_48b095c03de5478189de4d8f300d9e6e.jpg
РИА Новости

У семи жителей Кузбасса за сутки выявили коронавирус

08:12 17.05.2020 (обновлено: 08:15 17.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 17 мая - РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявлен еще у семи жителей Кузбасса, сообщил губернатор Сергей Цивилев.
"Еще у семи пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Десять пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже сто тринадцать человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса двести восемь больных коронавирусом", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
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Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, четыре новых случая зарегистрировано в Новокузнецке, по одному - в Белово, Калтане и Тисульском районе. Среди выздоровевших - три жителя Анжеро-Судженска, по двое - из Краснобродского и Кемерово, по одному – из Полысаево, Ленинска-Кузнецкого и Междуреченска.
По данным на воскресенье, в Кузбассе выявлено 328 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 113 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 6367 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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