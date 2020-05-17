У семи жителей Кузбасса за сутки выявили коронавирус

"Еще у семи пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Десять пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже сто тринадцать человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса двести восемь больных коронавирусом", - написал губернатор в своем Telegram-канале.