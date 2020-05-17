В Таиланде за сутки выявили три случая заражения коронавирусом

БАНГКОК, 17 мая - РИА Новости. В Таиланде в воскресенье были выявлены 3 новых случая заражения коронавирусом, новых смертей от инфекции за сутки не было, сообщил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня в Таиланде зарегистрированы 3 новых случая заражения. За прошедшие сутки снова не зарегистрировано смертей от инфекции", - сказал он на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке.
"Все трое заболевших находились на государственном карантине после возвращения из-за границы. Все они – граждане Таиланда, студенты. Один пациент, 23 лет, вернулся недавно вывозным авиарейсом из Пакистана. Еще двое, в возрасте 21 и 23 лет - из Египта", - сообщил Висануйотхин.
Он добавил, что все трое проходили в последние 10 дней тесты на коронавирус за границей перед отлетом в Таиланд и затем еще раз по прибытии, но коронавирус у них тогда выявлен не был, и только повторные анализы в карантине выявили заражение.
Пресс-секретарь также назвал общие статистические показатели на 17 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3028 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции - по-прежнему 56 человек, полностью выздоровевших – 2856 человек. В больницах на лечении находятся 116 человек, большинство из них - в Бангкоке и в южных провинциях Таиланда, сообщил он.
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