В Таиланде за сутки выявили три случая заражения коронавирусом

"Все трое заболевших находились на государственном карантине после возвращения из-за границы. Все они – граждане Таиланда, студенты. Один пациент, 23 лет, вернулся недавно вывозным авиарейсом из Пакистана. Еще двое, в возрасте 21 и 23 лет - из Египта", - сообщил Висануйотхин.

Он добавил, что все трое проходили в последние 10 дней тесты на коронавирус за границей перед отлетом в Таиланд и затем еще раз по прибытии, но коронавирус у них тогда выявлен не был, и только повторные анализы в карантине выявили заражение.