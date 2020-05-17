В Киргизии за сутки выявили 21 случай COVID-19

Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 1138, из которых 251 - медработники. Погибли 14 человек. Выздоровел и был выписан из больниц 801 пациент. За все время пандемии в республике проведено около 80 тысяч тестов на коронавирус.