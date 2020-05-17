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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T07:55
https://ria.ru/20200517/1571566033.html
В Киргизии за сутки выявили 21 случай COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_0:129:3183:1919_1036x0_80_0_0_dab80d69a453df50db4eae6566a6b72c.jpg
РИА Новости

В Киргизии за сутки выявили 21 случай COVID-19

07:55 17.05.2020
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Бишкек. Архивное фото
БИШКЕК, 17 мая - РИА Новости. В Киргизии за сутки выявили 21 случай инфицирования коронавирусом, сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 17 мая 2020 года по республике зарегистрирован 21 новый случай СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, среди новых инфицированных - трое медработников. Выздоровел 21 пациент.
Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 1138, из которых 251 - медработники. Погибли 14 человек. Выздоровел и был выписан из больниц 801 пациент. За все время пандемии в республике проведено около 80 тысяч тестов на коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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