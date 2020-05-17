В Киргизии за сутки выявили 21 случай COVID-19

БИШКЕК, 17 мая - РИА Новости. В Киргизии за сутки выявили 21 случай инфицирования коронавирусом, сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 17 мая 2020 года по республике зарегистрирован 21 новый случай СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, среди новых инфицированных - трое медработников. Выздоровел 21 пациент.
Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 1138, из которых 251 - медработники. Погибли 14 человек. Выздоровел и был выписан из больниц 801 пациент. За все время пандемии в республике проведено около 80 тысяч тестов на коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.