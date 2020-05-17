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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T07:54
https://ria.ru/20200517/1571565990.html
В Индии за сутки выявили более чем 4,9 тысячи случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570660952_0:232:3075:1962_1036x0_80_0_0_0a8ba2e30b1d05a009a8d89c23abc862.jpg
РИА Новости

В Индии за сутки выявили более чем 4,9 тысячи случаев COVID-19

07:54 17.05.2020
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© REUTERS / Francis MascarenhasМедицинские работники в защитных костюмах в сопровождении сотрудников полиции в Мумбаи
Медицинские работники в защитных костюмах в сопровождении сотрудников полиции в Мумбаи
© REUTERS / Francis Mascarenhas
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло на более чем 4,9 тысячи и составляет 90 927, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
В субботу сообщалось о 85 940 заболевших, днем ранее – о 81 970.
По данным ведомства, лечение в стране проходят 53 946 человек. Выздоровели после коронавируса 34 108 человек (3 956 за сутки), умерли 2 872 человека (120 за сутки).
Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 30 706 случаев заражения (1 606 за сутки). На второе место вышел Гуджарат, самый западный штат Индии, 10 998 случаев (1 057 за сутки). На третьем месте штат Тамилнад – 10 585 заболевших (477 за сутки).
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Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешены передвижение на такси и общественном транспорте, работа заводов и отдельных магазинов. Во всех без исключения зонах запрещена работа учебных и развлекательных заведений, закрыты границы между штатами, запрещены полеты на самолетах, поездки на поездах и метро, исключение составляют грузовые перевозки. Режим изоляции будет продлен с 18 мая, ожидается, что в ближайшее время правительство объявит о смягчении правил режима.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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