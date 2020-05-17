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Культура
2020-05-17T08:29
https://ria.ru/20200517/1571565803.html
Лозу восхитило обращение украинских участников отмененного Евровидения
https://cdn23.img.ria.ru/images/151500/56/1515005613_0:0:2932:1649_1036x0_80_0_0_4f9ee11468ad066785fe892d6e938763.jpg
РИА Новости

Лозу восхитило обращение украинских участников отмененного Евровидения

07:23 17.05.2020 (обновлено: 08:29 17.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Музыкант и композитор Юрий Лоза. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российский музыкант Юрий Лоза восхитился обращением представителей Украины на музыкальном шоу "Европа зажигает свет", на котором выступили участники Евровидения—2020, отмененного из-за пандемии коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Мне понравилось, что украинцы и обращение к Европе записали на ридной мове, резонно полагая, что у каждого уважающего себя государства должен найтись переводчик", - подчеркнул Лоза, отметив, что "лишь немногие намеревались представить песни на своем языке — это Сербия, Хорватия, Словения, Белоруссия, Италия, Франция, Испания, Португалия и, как ни странно, Украина".
Международный песенный конкурс Евровидение—2020 должен был пройти в концертном зале Ahoy в Роттердаме с 12 по 16 мая, однако 18 марта руководство Европейского вещательного союза приняло решение отказаться от мероприятия в традиционном концертном виде.
Вместе конкурса вещатели показали 16 мая специальную версию "Europe Shine a Light" (Евровидение: Европа излучает свет"), в которой можно было увидеть записи песен конкурсантов этого года.
Россию на Евровидении должна была представить группа Little Big c песней Uno. От Украины должна была выступить группа Go_A c песней "Соловей".
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16 мая, 08:00Культура
Яркая история Евровидения: самые известные имена и громкие хиты
В следующем году Евровидение решено провести в Роттердаме. В соответствии с правилами песни этого года не могут быть представленными на конкурсе в следующем году, а выбор артистов от каждой из стран остается за вещателями.
Евровидение - ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.
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КультураЕвровидение-2020Юрий ЛозаЕвропаРоттердам
Популярные комментарии
С самого утра украинцы начали возводить памятник лозе!
17 мая, 08:24
Goga Goga
675700113
Мне вот интересно, откуда у иностранных государств переводчики, если сами украинцы плохо знают свой новый язык, и общаются либо на суржике, либо на русском?
17 мая, 11:06
Андрей Романов
75211006
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