Число случаев COVID-19 в Германии за сутки выросло на 583

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Германии за сутки возросло на 583, еще 33 пациента скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 620 случаях заболевания и 57 летальных случаях, выявленных за сутки.
С начала эпидемии в стране выявлено 174 355 случаев заражения коронавирусом нового типа, 7 914 человек с диагнозом COVID-19 скончались, 153,4 тысячи заразившихся вылечились.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (45 427), Северном Рейне-Вестфалии (36 286) и Баден-Вюртемберге (33 950). В Берлине зафиксировано 6 447 случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.