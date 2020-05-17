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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T07:23
https://ria.ru/20200517/1571565772.html
Число случаев COVID-19 в Германии за сутки выросло на 583
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1036x0_80_0_0_5b161101263b75c89eb914efac272712.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Германии за сутки выросло на 583

07:23 17.05.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Германии за сутки возросло на 583, еще 33 пациента скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 620 случаях заболевания и 57 летальных случаях, выявленных за сутки.
С начала эпидемии в стране выявлено 174 355 случаев заражения коронавирусом нового типа, 7 914 человек с диагнозом COVID-19 скончались, 153,4 тысячи заразившихся вылечились.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (45 427), Северном Рейне-Вестфалии (36 286) и Баден-Вюртемберге (33 950). В Берлине зафиксировано 6 447 случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
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