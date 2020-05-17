Число случаев COVID-19 в Германии за сутки выросло на 583

Днем ранее сообщалось о 620 случаях заболевания и 57 летальных случаях, выявленных за сутки.

С начала эпидемии в стране выявлено 174 355 случаев заражения коронавирусом нового типа, 7 914 человек с диагнозом COVID-19 скончались, 153,4 тысячи заразившихся вылечились.