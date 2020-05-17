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2020-05-17T12:02
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В Лос-Анджелесе потушили пожар, при котором пострадали 11 спасателей
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РИА Новости

В Лос-Анджелесе потушили пожар, при котором пострадали 11 спасателей

07:11 17.05.2020 (обновлено: 12:02 17.05.2020)
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© AP Photo / Ringo H.W. ChiuПожар в американском городе Лос-Анджелес
Пожар в американском городе Лос-Анджелес
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пожар в американском городе Лос-Анджелес, возникший в результате взрыва, потушен, 11 пожарных пострадали, сообщает пожарная служба города.
Первое сообщение о дыме в одноэтажном здании в центре Лос-Анджелеса поступило в 18.26 по местному времени (4.26 мск). Ранее сообщалось о примерно 10 пострадавших.
"Пожар был потушен спустя почти два часа после первого сообщения. К сожалению, 11 пожарных получили ожоги и другие ранения", - отмечается в сообщении пожарной службы в Twitter.
Более 230 пожарных вели борьбу с возгоранием. На место происшествия также прибыло медицинское подразделение для оказания помощи пострадавшим.
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