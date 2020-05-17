В Лос-Анджелесе потушили пожар, при котором пострадали 11 спасателей

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пожар в американском городе Пожар в американском городе Лос-Анджелес , возникший в результате взрыва, потушен, 11 пожарных пострадали, сообщает пожарная служба города.

Первое сообщение о дыме в одноэтажном здании в центре Лос-Анджелеса поступило в 18.26 по местному времени (4.26 мск). Ранее сообщалось о примерно 10 пострадавших.

"Пожар был потушен спустя почти два часа после первого сообщения. К сожалению, 11 пожарных получили ожоги и другие ранения", - отмечается в сообщении пожарной службы в Twitter.