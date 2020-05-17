Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-17T13:47
https://ria.ru/20200517/1571565565.html
Названы признаки усталости за рулем
https://cdn25.img.ria.ru/images/151944/13/1519441305_0:139:3999:2388_1036x0_80_0_0_ebdc6501e299ef7a69a48cfab04a2b30.jpg
РИА Новости

Названы признаки усталости за рулем

06:48 17.05.2020 (обновлено: 13:47 17.05.2020)
5371
© Depositphotos / SIphotographyСонный водитель
Сонный водитель
© Depositphotos / SIphotography
Сонный водитель. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Признаками усталости за рулем, на которые водителям следует обращать внимание при движении, являются чувства неудобства, жары или холода, несмотря на комфортную температуру в салоне, об этом рассказал эксперт журнала "За рулем" Илья Пименов.
Другой признак — водитель не сразу понимает, что ему говорит собеседник. Еще одним маркером усталости считается то, что водитель часто пропускает неровности на дороге и не обращает внимания на машины, выезжающие с примыкающих дорог. Кроме того, автолюбитель может чувствовать, что у него "садится" зрение, он с трудом "читает" дорожные знаки и номера машин, а в глазах может двоиться.
Автомобили
15 апреля, 03:58
Эксперт рассказал, как следить за автомобилем во время самоизоляции
Также следует обратить внимание на такие признаки, как постоянная зевота и "клевание" носом, отметил Пименов.
"Может возникать даже такое опасное явление, как микросон длительностью в несколько секунд… Главный симптом микросна — провалы в памяти. Если вы видели перед собой заправку, например, а потом с удивлением обнаруживаете, что проехали ее, значит, вы спали, хотя ни вы, ни пассажиры этого не заметили. Срочно останавливайтесь и отдыхайте", — предупредил эксперт.
Он добавил, что существуют водительские хитрости, которые позволяют взбодриться, однако все они действуют недолго. Пименов напомнил, что бороться со сном бесполезно и вредно для организма, поэтому в случае чувства усталости следует просто отдохнуть.
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
12 мая, 11:28
В Москве рассказали, как выявляют нарушителей без спецпропусков на авто
9494235
Обсудить 5
РоссияИлья ПименовАвтоЗа рулем
Рекомендуем
Северные геомагнитные и магнитные полюса
Найдена причина смещения северного магнитного полюса из Канады в Россию
Девушка в защитной маске в Москве
Климатолог объяснил весенние погодные аномалии
Мужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия
Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лозу восхитило обращение украинских участников отмененного Евровидения
Военная техника
В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
Алишер Усманов
Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Великобритании
Переговоры по урегулированию кризиса на Украине
В Киеве решили вести переговоры со своими представителями Донбасса
Снайпер на позиции во время учений бригады специального назначения ЮВО в Краснодарском крае
"Ловим отражение сетчатки глаза": антиснайпер раскрыл секреты спецназа
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
В Дагестане от коронавируса и пневмонии умерли более 40 врачей
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
В Раде заявили о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Анализы на коронавирус
В ВОЗ назвали условие окончательной оценки смертности от COVID-19
Ассоциация французских реконструкторов Recollectif
"Служу Советскому Союзу!" Зачем иностранцы носят форму Красной армии
Сейсмограф. Архивное фото
В Канаде произошло землетрясение магнитудой 5,9
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне
В США предлагают построить полицейское государство, чтобы победить Китай
Скриншот страницы Елены Ваенги в Instagram
Наташа Королева рассказала о самочувствии Заворотнюк
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13В Доминикане продлили действие режима ЧС до 1 июня
03:11Глава Минвостока прокомментировал возможную отмену ВЭФ
03:09Россия и Киргизия обсуждают поставки ЗРК "Бук-М1" и вертолетов Ми-8
03:06"Билайн" протестирует сеть 5G на беспилотных БелАЗах на угольном разрезе
03:05Источник: один пусков ракеты "Союз" с космодрома Куру отложили
02:48В Канаде один человек погиб при крушении самолета ВВС
02:39В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии
02:29Трамп заявил о большом сокращении случаев COVID-19 в США
02:27МИД Ирака осудил миссию ЕС за поднятый в Багдаде флаг ЛГБТ
02:14Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 240 тысяч
02:04Прибывающим в Эквадор необходимо будет доказать отсутствие коронавируса
01:51"Это страшно": Успенская сообщила о смерти близких от коронавируса
01:48Американское издание рассказало о "морском монстре" из России
01:33Жителя Камчатки осудили за призывы к насилию над росгвардейцами
01:29В России ликвидировали 23 лесных пожара за сутки
01:23Число заболевших COVID-19 в мире превысило 4,7 миллиона
01:10Мировые цены на нефть побили месячный рекорд
00:52Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
00:46Крушение самолета канадских ВВС сняли на видео
00:45NYT: число заявок на получение грин-карт снизилось на фоне COVID-19
Лента новостейМолния