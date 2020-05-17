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2020-05-17T09:46
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В Лос-Анджелесе пострадали около десяти пожарных
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РИА Новости

В Лос-Анджелесе пострадали около десяти пожарных

05:45 17.05.2020 (обновлено: 09:46 17.05.2020)
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© Фото : U.S. Air Force / Heide CouchПожарный в США
Пожарный в США
© Фото : U.S. Air Force / Heide Couch
Пожарный в США. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Около 10 пожарных пострадали при тушении пожара в американском городе Лос-Анджелес, сообщает пожарная служба города.
"Взрыв на месте событий стал причиной сигнала тревоги, около 10 пожарных пострадали, многие здания охвачены огнем", - сообщается в аккаунте пожарной службы в Twitter.
Первое сообщение о дыме в одноэтажном здании в центре Лос-Анджелеса было опубликовано в аккаунте службы в 18.26 по местному времени (4.26 мск). Сейчас более 230 пожарных ведут борьбу с возгоранием. Происшествие оценивается как крупная чрезвычайная ситуация. На место происшествия также прибыли медики для оказания помощи пострадавшим.
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