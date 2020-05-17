В Лос-Анджелесе пострадали около десяти пожарных

"Взрыв на месте событий стал причиной сигнала тревоги, около 10 пожарных пострадали, многие здания охвачены огнем", - сообщается в аккаунте пожарной службы в Twitter.

Первое сообщение о дыме в одноэтажном здании в центре Лос-Анджелеса было опубликовано в аккаунте службы в 18.26 по местному времени (4.26 мск). Сейчас более 230 пожарных ведут борьбу с возгоранием. Происшествие оценивается как крупная чрезвычайная ситуация. На место происшествия также прибыли медики для оказания помощи пострадавшим.