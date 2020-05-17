Генсек ООН заявил об уязвимости ЛГБТ-сообщества в условиях COVID-19

"Среди многих серьезных последствий пандемии COVID-19 - возросшая уязвимость ЛГБТ-сообщества. Уже сталкиваясь с предвзятостью, нападениями и убийствами просто из-за того, кто они или кого они любят, многие представители ЛГБТ подвергаются повышенному осуждению в результате вируса, а также сталкиваются с новыми препятствиями, пытаясь получить медицинскую помощь", - говорится в заявлении.