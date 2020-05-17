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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T07:37
https://ria.ru/20200517/1571565116.html
Генсек ООН заявил об уязвимости ЛГБТ-сообщества в условиях COVID-19
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РИА Новости

Генсек ООН заявил об уязвимости ЛГБТ-сообщества в условиях COVID-19

05:28 17.05.2020 (обновлено: 07:37 17.05.2020)
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© AFP 2020 / Don EmmertГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
© AFP 2020 / Don Emmert
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 17 мая - РИА Новости. Уязвимость ЛГБТ-сообщества в условиях пандемии коронавируса возросла, говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерреша.
Заявление опубликовано по случаю международного дня борьбы с гомофобией, который отмечается 17 мая.
"Среди многих серьезных последствий пандемии COVID-19 - возросшая уязвимость ЛГБТ-сообщества. Уже сталкиваясь с предвзятостью, нападениями и убийствами просто из-за того, кто они или кого они любят, многие представители ЛГБТ подвергаются повышенному осуждению в результате вируса, а также сталкиваются с новыми препятствиями, пытаясь получить медицинскую помощь", - говорится в заявлении.
Как указал генсек, имеются также сообщения о том, что полиция злоупотребляет директивами, связанными с COVID-19, с целью притеснения представителей ЛГБТ-сообщества и соответствующих организаций.
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Генсек заявил, что мере развития пандемии ООН будет и впредь обращать внимание на эти и другие проявления несправедливости, а также на необходимость обеспечения защиты всех.
Идею об учреждении 17 мая Международного дня борьбы с гомофобией (International Day Against Homophobia) подал французский писатель и ученый Луи-Жорж Тэн.
В этот день 17 мая 1990 года Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила пересмотр международной классификации болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которой сама по себе сексуальная ориентация (гетеросексуальная, бисексуальная или гомосексуальная) перестала считаться заболеванием.
Международный день борьбы с гомофобией официально отмечается с 2003 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешВесь мирООНВ мире
Популярные комментарии
Не думал, что доживу до такой мерзости.
17 мая, 05:44
TTut_en
4400002
От чего такое повышенное внимание к этим сообществам? Боятся что они вымрут как мамонты???
17 мая, 06:41
ВАВиктор А
2630002
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