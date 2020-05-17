В Китае за сутки выявили пять случаев заражения коронавирусом

В общей сложности за время эпидемии в Китае были зарегистрированы 1700 ввозных случаев COVID-19, 1656 человек уже выздоровели, в больницах остаются 40 пациентов.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 947 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 86 человек (10 человек находятся в тяжелом состоянии), 78 227 человек выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за минувшие сутки выявлено 12 таких случаев, из них 11– локальные, один - ввозной. За сутки из карантина выпущены 58 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 515 бессимптомных носителей.