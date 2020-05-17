Число выявленных случаев COVID-19 в Приморье достигло 1268

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая - РИА Новости. Свыше 70 случаев коронавируса за сутки подтверждено в Приморье, общее число выявленных заболевших в регионе достигло 1268, сообщает краевое правительство.
"Семьдесят один случай заболевания коронавирусом выявили в Приморье за последние сутки. Всего по краю с начала пандемии подтверждено 1268 случаев. Основную часть прироста, как прежде, дают Владивосток, Находка и Арсеньев", - говорится в сообщении.
В Приморье с 31 марта введен режим полной самоизоляции, ограничительные меры продлены до 31 мая.
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