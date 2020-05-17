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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T07:03
https://ria.ru/20200517/1571564773.html
Число выявленных случаев COVID-19 в Приморье достигло 1268
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870385_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_bbfa262ad90cbeadb08ea4011dc5c253.jpg
РИА Новости

Число выявленных случаев COVID-19 в Приморье достигло 1268

03:51 17.05.2020 (обновлено: 07:03 17.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ВЛАДИВОСТОК, 17 мая - РИА Новости. Свыше 70 случаев коронавируса за сутки подтверждено в Приморье, общее число выявленных заболевших в регионе достигло 1268, сообщает краевое правительство.
"Семьдесят один случай заболевания коронавирусом выявили в Приморье за последние сутки. Всего по краю с начала пандемии подтверждено 1268 случаев. Основную часть прироста, как прежде, дают Владивосток, Находка и Арсеньев", - говорится в сообщении.
В Приморье с 31 марта введен режим полной самоизоляции, ограничительные меры продлены до 31 мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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