Число умерших от COVID-19 в Мексике превысило пять тысяч человек

"Число жертв достигло 5045, ещё 535 подозрительных случаев ожидают результатов лабораторных анализов", - сказал замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.

Первый официальный случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За минувшие сутки выявлены 2 112 новых случаев, число активных случаев, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, достигло 10 681 (+443 за день), скончались 278 человек.