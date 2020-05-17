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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T03:50
https://ria.ru/20200517/1571564744.html
Число умерших от COVID-19 в Мексике превысило пять тысяч человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_87d62cd71d7f148281760a588184c814.jpg
РИА Новости

Число умерших от COVID-19 в Мексике превысило пять тысяч человек

03:50 17.05.2020
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CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 17 мая - РИА Новости. Число жертв COVID-19 в Мексике достигло 5045, общее число заражений - 47 144, сообщил минздрав.
"Число жертв достигло 5045, ещё 535 подозрительных случаев ожидают результатов лабораторных анализов", - сказал замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.
Первый официальный случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За минувшие сутки выявлены 2 112 новых случаев, число активных случаев, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, достигло 10 681 (+443 за день), скончались 278 человек.
По словам президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, на следующей неделе власти ожидают снижения эпидемиологической нагрузки.
Страна, согласно оценкам и графикам минздрава, проходит пик эпидемии коронавируса, карантинные меры начнут ослаблять 18 мая в регионах, не затронутых эпидемией, и 30 мая - во всех штатах республики.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МексикаВ мире
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