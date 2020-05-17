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2020-05-17T14:40
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Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Великобритании
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РИА Новости

Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Великобритании

03:49 17.05.2020 (обновлено: 14:40 17.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлишер Усманов
Алишер Усманов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Алишер Усманов. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские бизнесмены Алишер Усманов, Михаил Фридман и Роман Абрамович вошли в число самых богатых жителей Великобритании согласно рейтингу британской газеты Sunday Times.
Состояние Усманова оценивается в 11,68 миллиарда фунтов стерлингов (около 1,4 триллиона рублей, седьмое место). В прошлом году российский бизнесмен занимал восьмую позицию с состоянием в 11,339 миллиарда фунтов стерлингов (1,01 триллиона рублей) . Отмечается также, что предприниматель в 2020 году передал России 118 миллионов фунтов (10,5 миллиарда рублей) на борьбу с коронавирусом.
Усманов является крупнейшим бенефициаром USM Holdings, который, в частности, контролирует "Металлоинвест", "Мегафон" и долю в Mail.Ru Group.
Российский бизнесмен, основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман в этом году занял 11-ю строчку рейтинга. Его состояние издание Sunday Times оценивает в 10,23 миллиарда фунтов стерлингов (911 миллиардов рублей). Российский миллиардер Роман Абрамович, владелец инвесткомпании Millhouse и основной акционер Evraz, опустился с 9-й строчки в прошлом году на 12-ю. По оценке издания, стоимость его активов составляет 10,16 миллиарда фунтов (905 миллиардов рублей).
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Лидерами рейтинга в этом году стали британский бизнесмен, изобретатель, основатель компании Dyson Джеймс Дайсон и его семья, их состояние оценивается в 16,2 миллиарда фунтов стерлингов. Второе место списка разделили Шри и Гопи Хиндуя, владельцы компании Hinduja Group, и основатели Trans World Group братья Дэвид и Саймон Рубен, их состояния оценили в 16 миллиардов фунтов.
В десятку богатейших жителей Великобритании вошли бизнесмен и филантроп Леонард Блаватник, британский бизнесмен Джим Рэтклифф, владеющий химическим концерном INEOS, а также герцог Вестминстерский Хью Гровенор.
Эксперты издания также описали влияние пандемии коронавируса на богатейших жителей Великобритании. Они подсчитали, что в целом самые богатые жители страны из-за коронавируса за последние два месяца потеряли 54 миллиарда фунтов стерлингов. Исследования показали, что некоторым бизнесменам, в том числе 20 миллиардерам, из-за пандемии пришлось отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Однако, как пишет издание, негативные последствия распространения коронавируса в финансовой сфере только начались.
Отмечается также, что общее состояние тысячи самых богатых жителей Британии составляет 743 миллиарда фунтов стерлингов, что на 29 миллиардов меньше, чем в прошлом году.
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Михаил ФридманАлишер УсмановРоман АбрамовичЭкономика
Популярные комментарии
Это не бизнесмены. Это воры, а богатство их украдено у населения России.
17 мая, 05:15
НДНамаз Дадашев
36260207
Вот они патриоты.
17 мая, 05:48
agnenoce
149901519
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