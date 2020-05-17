Глава Чукотки перечислил зарплату на помощь в профилактике коронавируса

"Губернатор перечислил свою заработную плату на помощь в профилактике коронавируса. Эти средства глава региона попросил направить на приобретение и безвозмездную передачу образовательным организациям стационарных приборов для термометрии; обеспечение техническими средствами для удалённого обучения детей из малообеспеченных семей", - говорится в сообщении.