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2020-05-17T03:46
https://ria.ru/20200517/1571564662.html
Глава Чукотки перечислил зарплату на помощь в профилактике коронавируса
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РИА Новости

Глава Чукотки перечислил зарплату на помощь в профилактике коронавируса

03:46 17.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Чукотского автономного округа Роман Копин
Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 мая - РИА Новости. Глава Чукотки Роман Копин перечислил свою зарплату на покупку приборов для термометрии и техсредства для удаленного обучения детей из малообеспеченных семей, сообщает правительство региона.
"Губернатор перечислил свою заработную плату на помощь в профилактике коронавируса. Эти средства глава региона попросил направить на приобретение и безвозмездную передачу образовательным организациям стационарных приборов для термометрии; обеспечение техническими средствами для удалённого обучения детей из малообеспеченных семей", - говорится в сообщении.
В регионе в общей сложности зафиксировано 47 случаев коронавируса, 19 человек поправились.
Ранее председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал членов ЕР направить месячную зарплату на помощь медработникам. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в рамках исполнения этого поручения предложил членам партии, занимающим руководящие или выборные должности, уплатить членские взносы в размере месячной зарплаты. Он пояснил, что эти взносы пойдут на приобретение больницами средств индивидуальной защиты, а также на обеспечение учащихся техническими средствами удаленного обучения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЧукоткаРоман КопинОбщество
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