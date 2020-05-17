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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T03:29
https://ria.ru/20200517/1571564588.html
Профессор из США спрогнозировал рост разводов из-за пандемии COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569928760_0:0:2000:1125_1036x0_80_0_0_85704e6268a4666fbd47f859bd1df6a7.jpg
РИА Новости

Профессор из США спрогнозировал рост разводов из-за пандемии COVID-19

03:29 17.05.2020
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© Depositphotos / AllaSerebrinaСсора
Ссора
© Depositphotos / AllaSerebrina
ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Пандемия коронавируса может обернуться ростом числа разводов на фоне увеличения рождаемости, прогнозирует профессор университета Невады в Лас-Вегасе Кэтрин Хэртлайн (Katherine Hertlein).
"Мы наблюдаем рост количества обращений к ресурсам, необходимым в ситуации семейного насилия, что может свидетельствовать об увеличении числа конфликтов. В то же время, могут быть пары, у которых сейчас есть возможность проводить друг с другом больше времени, и между ними происходит больше телесной близости", - прокомментировала для РИА Новости ситуацию профессор, лицензированный специалист по вопросам брака и семьи. Отвечая на дилемму о том, приведет ли карантин к большему числу детей или разводов, специалист сказала: "Думаю, мы увидим рост обоих".
По ее мнению, экономические сложности, с которыми в результате эпидемии сталкиваются многие американцы, вряд ли окажут негативное влияние на рождаемость. "Несмотря на экономические сложности, думаю, мы увидим рост рождаемости", - считает эксперт. По ее словам, в нынешней ситуации "расстояние имеет значение" и превалирует над экономическими условиями. "Расстояние имеет значение и в случае, когда пары проводят вместе больше времени, это также дает больше возможности для телесного контакта", - подчеркивает специалист.
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Мнение эксперта подтверждают расчёты руководителя программы вычислительной социологии Ричарда Эванса, опубликованные ранее изданием Washington Post. По его расчётам, рождаемость в США к концу года может увеличится на 2%, что в среднем означает, что ежемесячно к зиме этого года будет рождаться на 6 тысяч малышей больше, чем до вспышки коронавируса. "В целом вряд ли Америка увидит бэби-бум в результате коронавируса, но мы сможем увидеть бэби-всплеск", - прокомментировал свой прогноз специалист.
Констатирует Хэртлайн, по мере смягчения ограничительных мер число разводов в США может увеличиться. Ранее сообщалось, что на фоне вспышки коронавируса и вызванного ей карантина в Китае возросло число разводов. "Мы можем увидеть такую же ситуацию в США в значительной мере после того, как ограничения будут сняты", - считает профессор. По ее словам, сейчас от официальной подачи на развод людей может останавливать страх перед реакцией партнера, а также экономические сложности. "Когда ограничения будут сняты и появится возможность уехать из дома, мы сможем увидеть больше поданных документов на развод", - говорит эксперт. Среди причин к всплеску разводов специалист называет повышенный стресс, вызванный как финансовыми, так и другими сложностями, невозможность эффективно общаться друг с другом и насилие. При этом эксперт подчеркивает, что отсутствие взаимопонимания могло быть причиной размолвок и ранее, но в условиях карантина проявилось особенно ярко.
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Специалист также указывает, что пандемия коронавируса в целом приведет к обострению существующих в обществе проблем. "К сожалению, думаю, мы станем свидетелями еще большего неравенства", - отмечает Хэртлайн.
В США, по официальным данным, коронавирус наиболее сильно ударил по наименее защищенным слоям общества – малообеспеченным и афроамериканцам. По словам специалиста, социальное расслоение еще больше усугубится ростом безработицы и расизма. "Тем не менее, я надеюсь, что в это сложное время мы найдем возможность общаться друг с другом с сочувствием и симпатией", - добавила американский профессор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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