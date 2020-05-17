Профессор из США спрогнозировал рост разводов из-за пандемии COVID-19

"Мы наблюдаем рост количества обращений к ресурсам, необходимым в ситуации семейного насилия, что может свидетельствовать об увеличении числа конфликтов. В то же время, могут быть пары, у которых сейчас есть возможность проводить друг с другом больше времени, и между ними происходит больше телесной близости", - прокомментировала для РИА Новости ситуацию профессор, лицензированный специалист по вопросам брака и семьи. Отвечая на дилемму о том, приведет ли карантин к большему числу детей или разводов, специалист сказала: "Думаю, мы увидим рост обоих".