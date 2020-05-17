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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T03:17
https://ria.ru/20200517/1571564518.html
"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571564427_0:110:2771:1669_1036x0_80_0_0_8f0f64d2203bd624f052eefaa6c45815.jpg
РИА Новости

"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19

03:16 17.05.2020 (обновлено: 03:17 17.05.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктриса Мария Горбань (справа)
Актриса Мария Горбань (справа)
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Актриса Мария Горбань (справа). Архивное фото
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Российская актриса Мария Горбань рассказала в своем Instagram, что переболела COVID-19.
"Я заболела три недели назад. С температурой и жутким выкручиванием всего тела", - написала Горбань. По ее словам, после появления кашля она сделала тест на коронавирус и компьютерную томографию, которая выявила воспаление легких.
Актриса добавила, что на данный момент не испытывает проблем со здоровьем за исключением некоторой потери обоняния. При этом она отметила, что последние два месяца провела за городом на самоизоляции, и призвала подписчиков беречь себя.
Горбань наиболее известна благодаря съемкам в сериале "Кухня", его спин-оффах, а также рекламным роликам.
Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые выявили в конце декабря года в китайском Ухане. В начале марта ВОЗ признала его вспышку пандемией. По данным организации, в мире заражены свыше 4,4 миллиона человек, более 300 тысяч умерли.
В России общее число инфицированных составляет 272 043 человека, скончались 2 537 пациентов, выздоровели 63 166. Проведено более 6,6 миллиона тестов. За последние сутки в 83 российских регионах зафиксировано 9200 новых случаев, из них почти 45% - без симптомов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМария ГорбаньКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВОЗОбщество
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