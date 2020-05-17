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В Финляндии растут продажи алкоголя
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РИА Новости

В Финляндии растут продажи алкоголя

03:15 17.05.2020 (обновлено: 14:47 17.05.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВино
Вино
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вино. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая — РИА Новости. Продажи алкоголя в сети финской государственной монополии Alko растут на фоне закрытых границ второй месяц подряд, но потребление алкоголя в стране снизилось, сообщила РИА Новости представитель монополии Маритта Исо-Ахо.
Потребление алкоголя в Финляндии складывается из двух показателей: собственных продаж внутри страны и более дешевой продукции, привозимой путешественниками из-за рубежа, например из Эстонии, где акцизы ниже. Однако из-за закрытия границ и запрета туризма финнам приходится покупать алкоголь только внутри страны.

"В апреле Alko продала 9,1 миллиона литров напитков, что на 23% больше, чем в 2019 году. Однако нельзя сказать, что потребление увеличилось, так как, сравнивая полные данные за апрель 2019 года, мы видим, что к собственным продажам Alko в 7,4 миллиона добавилось примерно 5,12 миллиона литров алкоголя, привозимого путешественниками. Таким образом, общее количество алкоголя, приобретенного и завезенного в апреле 2019 года, было 12,52 миллиона литров", — пояснила специалист.

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В течение первых четырех месяцев этого года Alko продала в общей сложности 26,8 миллиона литров напитков, что на десять процентов больше аналогичного периода 2019 года.

"Маловероятно, что наши продажи заменят импорт путешественниками в будущем, хотя продажи были более оживленными, чем в предыдущем году. В течение пандемии коронавируса, в марте и апреле, продажи Alko были на 16% выше, чем в предыдущем году, а количество клиентов было выше на 1,2%", — отметили в монополии.

По данным Национального института здравоохранения и социального развития Финляндии (THL), общее потребление алкогольных напитков в 2019 году составило десять литров 100%-ного алкоголя на душу населения в возрасте 15 лет и старше. По сравнению с 2018 годом общее потребление алкоголя сократилось на 3,9%.
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