В Финляндии растут продажи алкоголя

"В апреле Alko продала 9,1 миллиона литров напитков, что на 23% больше, чем в 2019 году. Однако нельзя сказать, что потребление увеличилось, так как, сравнивая полные данные за апрель 2019 года, мы видим, что к собственным продажам Alko в 7,4 миллиона добавилось примерно 5,12 миллиона литров алкоголя, привозимого путешественниками. Таким образом, общее количество алкоголя, приобретенного и завезенного в апреле 2019 года, было 12,52 миллиона литров", — пояснила специалист.