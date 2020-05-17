Экономист считает, что в мировую экономику ждет коллапс из-за COVID-19

"Контрагенты заключенных ранее договоров, в зависимости от страны, обладают разными уровнями "амнистии" (налоговые послабления и так далее) во время этого регулируемого правительствами периода (карантина). Правительство может спасать одну группу, но по умолчанию приговаривать другую. Вдобавок финансовая сфера сегодня управляется по прежним моделям..., когда мы предполагали, что завтра будет так же, как и вчера, а по такому сценарию вам не нужны были какие-то резервы, потому что у вас всегда был доступ к капиталу", - рассказал Стаховяк.