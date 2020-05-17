В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы

"В данный момент предприятие-разработчик - ЦКБ РМ (входит в Росэлектронику) - готово к серийному производству нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом, уже выпущена опытная партия", - рассказали в холдинге.

Дальность обнаружения замаскированной военной техники радиолокационными станциями разведки, а также РЛС управления оружием тактической авиации и ударных вертолетов противника снижается в 3,5—4 раза.

Материал, как отметили в "Росэлектронике", долговечен, стоек к климатическим воздействиям в условиях низких температур.

Кроме того, он имеет коэффициент отражения 0,5% - то есть поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5% и отраженная волна не позволяет радару определить и распознать замаскированный объект.