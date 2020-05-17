В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" разработал радиопоглощающий материал для снежной местности, снижающий дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе этой компании, входящей в "Ростех".
"В данный момент предприятие-разработчик - ЦКБ РМ (входит в Росэлектронику) - готово к серийному производству нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом, уже выпущена опытная партия", - рассказали в холдинге.
Дальность обнаружения замаскированной военной техники радиолокационными станциями разведки, а также РЛС управления оружием тактической авиации и ударных вертолетов противника снижается в 3,5—4 раза.
Материал, как отметили в "Росэлектронике", долговечен, стоек к климатическим воздействиям в условиях низких температур.
Кроме того, он имеет коэффициент отражения 0,5% - то есть поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5% и отраженная волна не позволяет радару определить и распознать замаскированный объект.
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