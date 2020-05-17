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Новое оружие России
2020-05-17T03:33
https://ria.ru/20200517/1571564312.html
В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571078383_0:0:2069:1163_1036x0_80_0_0_e83be324e49a867c510a43fcbb8155dc.jpg
РИА Новости

В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы

03:04 17.05.2020 (обновлено: 03:33 17.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоенная техника
Военная техника
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военная техника. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" разработал радиопоглощающий материал для снежной местности, снижающий дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе этой компании, входящей в "Ростех".

"В данный момент предприятие-разработчик - ЦКБ РМ (входит в Росэлектронику) - готово к серийному производству нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом, уже выпущена опытная партия", - рассказали в холдинге.

Дальность обнаружения замаскированной военной техники радиолокационными станциями разведки, а также РЛС управления оружием тактической авиации и ударных вертолетов противника снижается в 3,5—4 раза.
Материал, как отметили в "Росэлектронике", долговечен, стоек к климатическим воздействиям в условиях низких температур.
Кроме того, он имеет коэффициент отражения 0,5% - то есть поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5% и отраженная волна не позволяет радару определить и распознать замаскированный объект.
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