"Прогресс МС-13" покинет МКС в начале июля

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-13", на котором предлагалось отработать супербыструю схему доставки экипажей, отчалит от Грузовой корабль "Прогресс МС-13", на котором предлагалось отработать супербыструю схему доставки экипажей, отчалит от Международной космической станции в начале июля, следует из материалов НАСА , имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Корабль "Прогресс МС-13" с грузами прилетел на МКС в декабре 2019 года. Экипаж разгрузил его и заполнил мусором.

Согласно материалам НАСА, расстыковка корабля от станции намечается на 8 июля.

В апреле начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" Рафаил Муртазин рассказал, что на "Прогрессе МС-13" после ухода с МКС могут отработать элементы супербыстрой двухчасовой (одновитковой) схемы доставки экипажей на станцию.