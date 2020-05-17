"Прогресс МС-13" покинет МКС в начале июля

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-13", на котором предлагалось отработать супербыструю схему доставки экипажей, отчалит от Международной космической станции в начале июля, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Корабль "Прогресс МС-13" с грузами прилетел на МКС в декабре 2019 года. Экипаж разгрузил его и заполнил мусором.
Согласно материалам НАСА, расстыковка корабля от станции намечается на 8 июля.
В апреле начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" Рафаил Муртазин рассказал, что на "Прогрессе МС-13" после ухода с МКС могут отработать элементы супербыстрой двухчасовой (одновитковой) схемы доставки экипажей на станцию.
В настоящее время пилотируемые корабли "Союз" с экипажами летают к МКС по быстрой шестичасовой (четырехвитковой) схеме. На четырех кораблях "Прогресс" была испытана сверхбыстрая трёхчасовая (двухвитковая) схема полёта к станции.
Сейчас на МКС летают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. Ожидается, что 28 мая на станцию на корабле Crew Dragon прилетят астронавты НАСА Дуглас Херли и Роберт Бенкен.