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РИА Наука
2020-05-17T03:01
https://ria.ru/20200517/1571564255.html
"Прогресс МС-13" покинет МКС в начале июля
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РИА Новости

"Прогресс МС-13" покинет МКС в начале июля

03:01 17.05.2020
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© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерГрузовой корабль "Прогресс МС-13"
Грузовой корабль Прогресс МС-13
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Грузовой корабль "Прогресс МС-13". Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-13", на котором предлагалось отработать супербыструю схему доставки экипажей, отчалит от Международной космической станции в начале июля, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Корабль "Прогресс МС-13" с грузами прилетел на МКС в декабре 2019 года. Экипаж разгрузил его и заполнил мусором.
Согласно материалам НАСА, расстыковка корабля от станции намечается на 8 июля.
В апреле начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" Рафаил Муртазин рассказал, что на "Прогрессе МС-13" после ухода с МКС могут отработать элементы супербыстрой двухчасовой (одновитковой) схемы доставки экипажей на станцию.
В настоящее время пилотируемые корабли "Союз" с экипажами летают к МКС по быстрой шестичасовой (четырехвитковой) схеме. На четырех кораблях "Прогресс" была испытана сверхбыстрая трёхчасовая (двухвитковая) схема полёта к станции.
Сейчас на МКС летают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. Ожидается, что 28 мая на станцию на корабле Crew Dragon прилетят астронавты НАСА Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАСША
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