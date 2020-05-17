В Киеве решили вести переговоры со своими представителями Донбасса

"Украина представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в частности из числа украинских граждан - внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области и положат конец монополии на представительство этих территорий с стороны непризнанных квазигосударственных образований", - сказал Ермак во время видеоконференции с послами стран G7 и главой представительства Евросоюза на Украине Матти Маасикасом.