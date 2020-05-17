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2020-05-17T03:25
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В Киеве решили вести переговоры со своими представителями Донбасса
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РИА Новости

В Киеве решили вести переговоры со своими представителями Донбасса

03:00 17.05.2020 (обновлено: 03:25 17.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПереговоры по урегулированию кризиса на Украине
Переговоры по урегулированию кризиса на Украине
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Переговоры по урегулированию кризиса на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 17 мая - РИА Новости. Киев представит группу своих кандидатов от неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей на следующей встрече контактной группы по Донбассу в виде видеоконференции, заявил в субботу глава офиса президента Украины Андрей Ермак, добавив, что согласовывать минские договоренности с представителями ДНР и ЛНР украинская сторона не намерена.
"Украина представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в частности из числа украинских граждан - внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области и положат конец монополии на представительство этих территорий с стороны непризнанных квазигосударственных образований", - сказал Ермак во время видеоконференции с послами стран G7 и главой представительства Евросоюза на Украине Матти Маасикасом.
По утверждению главы офиса Зеленского, Киев готов согласовывать минские соглашения с теми гражданами Украины, которые "не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, не убивали наших воинов, не имеют отношения к непризнанным образованиям".
"По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса", - цитирует Ермака пресс-служба главы государства.
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Ранее президент Владимир Зеленский обновил состав контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе, в него в том числе вошел вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. В МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики по итогам заседания контактной группы в четверг заявили, что замена представителей Киева на переговорах не принесла результата в мирном урегулировании конфликта.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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