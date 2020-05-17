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2020-05-17T02:33
https://ria.ru/20200517/1571564107.html
В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами
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РИА Новости

В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами

02:33 17.05.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкКлуб зимнего плавания в Красноярске
Клуб зимнего плавания в Красноярске
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Клуб зимнего плавания в Красноярске. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал в интервью "Российской газете", способствует ли закаливание профилактике вирусных заболеваний.
"Одно дело - повышение общей сопротивляемости организма с помощью моржевания (или закаливания), другое дело - непосредственное воздействие на человеческий организм возбудителей инфекционных заболеваний (в том числе и вирусов). Конечно, закаливание повышает возможность организма бороться с болезнями, но в определенных ситуациях этого недостаточно", - отметил Лебедев.
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По словам специалиста, если инфицирующая доза вируса окажется достаточно высокой, то человек практически точно заболеет. "Тем не менее, закаливание дает возможность значительно уменьшить тяжесть и продолжительность болезней, вероятность и частоту осложнений", - добавил он.
Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые выявили в конце декабря года в китайском Ухане. В начале марта ВОЗ признала его вспышку пандемией. По данным организации, в мире заражены свыше 4,4 миллиона человек, более 300 тысяч умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Михаил ЛебедевРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗОбщество
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