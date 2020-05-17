В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал в интервью "Российской газете", способствует ли закаливание профилактике вирусных заболеваний.
"Одно дело - повышение общей сопротивляемости организма с помощью моржевания (или закаливания), другое дело - непосредственное воздействие на человеческий организм возбудителей инфекционных заболеваний (в том числе и вирусов). Конечно, закаливание повышает возможность организма бороться с болезнями, но в определенных ситуациях этого недостаточно", - отметил Лебедев.
По словам специалиста, если инфицирующая доза вируса окажется достаточно высокой, то человек практически точно заболеет. "Тем не менее, закаливание дает возможность значительно уменьшить тяжесть и продолжительность болезней, вероятность и частоту осложнений", - добавил он.
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