В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами

"Одно дело - повышение общей сопротивляемости организма с помощью моржевания (или закаливания), другое дело - непосредственное воздействие на человеческий организм возбудителей инфекционных заболеваний (в том числе и вирусов). Конечно, закаливание повышает возможность организма бороться с болезнями, но в определенных ситуациях этого недостаточно", - отметил Лебедев.