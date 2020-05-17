Число умерших от коронавируса в Бразилии превысило 15 тысяч человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мая – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в Бразилии за сутки выросло на 816 и составляет 15 633, сообщил минздрав страны.
Еще 2 304 смерти анализируются.
За сутки подтвержден COVID-19 у 14 919 человек, всего зарегистрировано 233 142 случая заражения.
Вылечились 89 672 пациента.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.