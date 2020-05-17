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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T02:32
https://ria.ru/20200517/1571564077.html
Число умерших от коронавируса в Бразилии превысило 15 тысяч человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_0:234:3000:1922_1036x0_80_0_0_80e5c7ab8c6a9e2a152ba44a021a05ba.jpg
РИА Новости

Число умерших от коронавируса в Бразилии превысило 15 тысяч человек

02:32 17.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бразилия. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мая – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в Бразилии за сутки выросло на 816 и составляет 15 633, сообщил минздрав страны.
Еще 2 304 смерти анализируются.
За сутки подтвержден COVID-19 у 14 919 человек, всего зарегистрировано 233 142 случая заражения.
Вылечились 89 672 пациента.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БразилияВ мире
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02:33В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами
02:32Число умерших от коронавируса в Бразилии превысило 15 тысяч человек
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