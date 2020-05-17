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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T02:14
https://ria.ru/20200517/1571563986.html
Вирусолог объяснил, как можно заразиться коронавирусом в магазине
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337862_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_19e4b5e9da29cefcdc6356bbd61592bb.jpg
РИА Новости

Вирусолог объяснил, как можно заразиться коронавирусом в магазине

02:14 17.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПокупатель выбирает фрукты в продуктовом магазине в Москве
Покупатель выбирает фрукты в продуктовом магазине в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Шанс заразиться коронавирусом в магазине после отмены ограничительных мер от других посетителей или кассиров гораздо выше, чем от товаров. Такое мнение высказал в интервью ura.ru вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.
По его словам, чтобы обезопасить себя от заражения, нужно посещать магазины только в масках и перчатках, а по возвращении домой мыть все купленные товары или перекладывать их в чистую посуду.
Вирусолог также отметил, что всегда следует обрабатывать товары, которые продаются без упаковки, в частности фрукты и овощи. Для этого достаточно помыть их с мылом или подержать некоторое время в горячей воде.
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Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. Согласно данным ВОЗ, заражены почти 4,4 миллиона человек, более 300 тысяч умерли.
За весь период эпидемии в России заболели 272 043 человека. Скончались 2537 пациентов с коронавирусом, выздоровели 63 166 человек.
Во многих российских регионах ввели масочный режим. Например, в столице нужно носить маски и перчатки в общественном транспорте и объектах розничной торговли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор ЗуевВОЗКитай
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