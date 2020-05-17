Вирусолог объяснил, как можно заразиться коронавирусом в магазине

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Шанс заразиться коронавирусом в магазине после отмены ограничительных мер от других посетителей или кассиров гораздо выше, чем от товаров. Такое мнение высказал в интервью Шанс заразиться коронавирусом в магазине после отмены ограничительных мер от других посетителей или кассиров гораздо выше, чем от товаров. Такое мнение высказал в интервью ura.ru вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев

По его словам, чтобы обезопасить себя от заражения, нужно посещать магазины только в масках и перчатках, а по возвращении домой мыть все купленные товары или перекладывать их в чистую посуду.

Вирусолог также отметил, что всегда следует обрабатывать товары, которые продаются без упаковки, в частности фрукты и овощи. Для этого достаточно помыть их с мылом или подержать некоторое время в горячей воде.

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае . В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. Согласно данным ВОЗ , заражены почти 4,4 миллиона человек, более 300 тысяч умерли.

За весь период эпидемии в России заболели 272 043 человека. Скончались 2537 пациентов с коронавирусом, выздоровели 63 166 человек.

Во многих российских регионах ввели масочный режим. Например, в столице нужно носить маски и перчатки в общественном транспорте и объектах розничной торговли.