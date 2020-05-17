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2020-05-17T02:11
https://ria.ru/20200517/1571563953.html
В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
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РИА Новости

В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова

02:11 17.05.2020
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© Фото : U.S. National Park ServiceВид на город Сан-Хуан с воздуха, Пуэрто-Рико
Вид на город Сан-Хуан с воздуха, Пуэрто-Рико
© Фото : U.S. National Park Service
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мая – РИА Новости. Страна Пуэрто-Рико, являющаяся свободно ассоциированным государством под управлением США, проведет 3 ноября референдум о статусе острова, соответствующий закон подписала губернатор штата Ванда Васкес.
Видео с церемонии подписания опубликовано местной газетой Nuevo dia.
Гражданам будет задан один вопрос – "Должно ли Пуэрто-Рико быть немедленно принято в состав США".
"Референдум, который пройдет вместе с выборами губернатора 3 ноября, не предусматривает того, что США должны будут принять результаты голосования", - отмечает издание. Решение должен принимать конгресс США. Еще в 2018 году постоянный представитель Пуэрто-Рико в конгрессе США представил законопроект о признании Пуэрто-Рико американским штатом к 2021 году.
Жители Пуэрто-Рико уже не в первый раз определяют на референдуме политический статус острова. Последний раз они проголосовали за вхождение в состав США в качестве 51-го штата в 2017 году. Однако Минюст США не поддержал проведение голосования в конгрессе.
Пуэрто-Рико признана территорией США с 1898 года. Жители страны являются гражданами США, однако они не могут голосовать на выборах президента и имеют только одного представителя с ограниченным правом голоса в конгрессе США.
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