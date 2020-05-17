В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мая – РИА Новости. Страна Страна Пуэрто-Рико , являющаяся свободно ассоциированным государством под управлением США , проведет 3 ноября референдум о статусе острова, соответствующий закон подписала губернатор штата Ванда Васкес.

Видео с церемонии подписания опубликовано местной газетой Nuevo dia

Гражданам будет задан один вопрос – "Должно ли Пуэрто-Рико быть немедленно принято в состав США".

"Референдум, который пройдет вместе с выборами губернатора 3 ноября, не предусматривает того, что США должны будут принять результаты голосования", - отмечает издание. Решение должен принимать конгресс США. Еще в 2018 году постоянный представитель Пуэрто-Рико в конгрессе США представил законопроект о признании Пуэрто-Рико американским штатом к 2021 году.

Жители Пуэрто-Рико уже не в первый раз определяют на референдуме политический статус острова. Последний раз они проголосовали за вхождение в состав США в качестве 51-го штата в 2017 году. Однако Минюст США не поддержал проведение голосования в конгрессе.