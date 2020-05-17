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2020-05-17T02:23
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Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов
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РИА Новости

Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов

02:23 17.05.2020
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© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Одна из основных причин низкого качества работы смартфона – недостаток памяти из-за слишком большого количества файлов и приложений, рассказал агентству "Прайм" директор департамента развития бизнес-рынка АО "Кселл" Петр Дзюба.
"Соответственно, следует периодически проводить чистку телефона: удаляйте приложения, которыми не пользуетесь, а также дублирующие друг друга приложения, ненужные и старые файлы, неудачные фото и видео", — добавил он.
Если смартфон старый, можно отключить в настройках эффекты анимации, которые могут замедлять работу устройства.
Можно также скачать простую визуальную оболочку, которая не будет занимать много места, отметил эксперт.
Мужчина со смартфоном
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