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В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
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РИА Новости

В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки

02:02 17.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В России за сутки ликвидировали 25 лесных пожаров на площади более 12 тысяч гектаров, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 16 мая в России ликвидировано 25 лесных пожаров на площади 12 221 гектар", - говорится в сообщении.
Кроме того, на полночь 17 мая в России действовали 13 лесных пожаров на площади 2,8 тысячи гектаров, которые активно тушили. При этом наибольшая площадь пожаров, которые тушили, фиксируется в Забайкальском крае (2,5 тысячи гектаров).
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