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РИА Наука
2020-05-17T02:11
https://ria.ru/20200517/1571563796.html
Биолог назвала опасность комнатных мух
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РИА Новости

Биолог назвала опасность комнатных мух

02:01 17.05.2020 (обновлено: 02:11 17.05.2020)
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CC BY-SA 3.0 / Alvesgaspar / A blow-fly (Calliphora vicina)Ученые нашли мощные антибиотики в личинках синей мясной мухи
Ученые нашли мощные антибиотики в личинках синей мясной мухи
CC BY-SA 3.0 / Alvesgaspar / A blow-fly (Calliphora vicina)
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Комнатная муха – далеко не безобидный сосед человека. Какие болезни переносит это насекомое, рассказала в интервью радио Sputnik заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук, профессор Светлана Рославцева.
Из всех видов мух один из наиболее опасных – комнатная, потому что она часто и близко общается с человеком. На лапках, покровах, в хоботке, в слюне и в кишечнике этих насекомых могут сохраняться возбудители самых опасных заболеваний.
"Во-первых, мухи переносят все кишечные инфекции, в первую очередь холеру. Когда у нас были неприятности с холерой в 1972 году, особое внимание обращали на комнатных мух, потому что это основные переносчики. Они переносят и сальмонеллез, и различные вирусы, но не участвуют в переносе коронавирусов. Могут переносить аденовирусы, переносят различные вирусные заболевания глаз, личинки гельминтов", – рассказала радио Sputnik доктор биологических наук.
В интервью Светлана Рославцева рассказала о методах защиты от комнатных мух.
"Первое, что прописано в мерах борьбы с мухами, – это гигиена и санитария. Мы рекомендуем, прежде всего, обрабатывать помойки, потому что в гниющих отходах они размножаются. Следует обрабатывать уборные кучи перегноя, где могут быть личинки, чтобы не допускать вылет мух. Для этого существуют недорогие эффективные средства. Например, среди инсектицидов мы рекомендуем хлорофос. Он легко растворяется в воде, им можно обрабатывать", - пояснила эксперт.
Со взрослыми мухами бороться тяжелее, потому что они приобрели устойчивость к целому ряду инсектицидов, отметила профессор Рославцева.
"Мы рекомендуем не метод опрыскивания, а применение приманок. Первое место занимают водные приманки с хлорофосом. Они были давным давно, но хорошо работают и сейчас. Дальше возможно применение различных приманок на новых инсектицидах. Например, есть препарат "Агита" с тиаметоксамом, эффективный, но дорогой. Есть специальная приманка для мух на карбаматах: это "Мускачид", "Флай-Байт". Есть еще приманки "Квик-Байт", "Москина" - это целая серия на неоникотиноидах", считает специалист.
Кроме этого, отметила Светлана Рославцева, есть также препараты в аэрозольной упаковке, с помощью которых можно бороться с комнатными мухами.
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