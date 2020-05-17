В Непале зафиксировали первую смерть от коронавируса

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Непала в субботу сообщило о первой жертве коронавируса в стране, пишет газета Kathmandu Post.
По пути в больницу скончалась 29-летняя женщина, которая в начале мая родила ребенка.
"Подробное расследование и ряд тестов показали, что это первый летальный исход из-за COVID-19 в стране", - говорится в заявлении заместителя представителя минздрава Самира Кумара Адхикари.
По данным ведомства, за все время в Непале зафиксировали 281 случай заражения коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 300 тысяч человек скончались.
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