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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T01:44
https://ria.ru/20200517/1571563748.html
В Непале зафиксировали первую смерть от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569728120_0:160:3073:1889_1036x0_80_0_0_f75de94f996e0a46fa9e73ea630ab445.jpg
РИА Новости

В Непале зафиксировали первую смерть от коронавируса

01:43 17.05.2020 (обновлено: 01:44 17.05.2020)
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© РИА Новости / Сунил ПрадханНепал
Непал
© РИА Новости / Сунил Прадхан
Непал. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Непала в субботу сообщило о первой жертве коронавируса в стране, пишет газета Kathmandu Post.
По пути в больницу скончалась 29-летняя женщина, которая в начале мая родила ребенка.
"Подробное расследование и ряд тестов показали, что это первый летальный исход из-за COVID-19 в стране", - говорится в заявлении заместителя представителя минздрава Самира Кумара Адхикари.
По данным ведомства, за все время в Непале зафиксировали 281 случай заражения коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 300 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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