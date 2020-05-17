Горбачев заявил об остром кризисе из-за пандемии коронавируса

Бывший советский лидер написал для ежедневной газеты L'Osservatore Romano , которая издается в Ватикане , статью к столетию со дня рождения папы Римского Ионна Павла II. Будущий понтифик родился 18 мая 1920 года, он был предстоятелем Римско-католической церкви с 1978 года вплоть до дня смерти в 2005 году. В своей статье бывший советский лидер вспоминает о собственных беседах с папой и размышляет о нынешнем положении дел в мире.

"Мир переживает нелегкое время. Оно предъявляет к каждому человеку и прежде всего к политикам особые требования. Велика и ответственна и роль духовных лидеров. Хочу надеяться, что они справятся с этой ответственностью, следуя вдохновляющему примеру папы Иоанна Павла II. Он и сегодня остается нашим современником", - убежден Горбачев.

Он отметил, что сейчас мир переживает острейший кризис, связанный с пандемией нового коронавируса. По его мнению, на первое место в политике государств должна выйти безопасность человека и создание условий для достойной жизни каждого из живущих на планете.

"В этих условиях мы просто обязаны многое переосмыслить. Уверен: сегодня его Святейшество поддержал бы призыв к демилитаризации международных отношений и политического мышления, к сокращению военных расходов", - полагает бывший советский лидер.

Значительная часть статьи посвящена его воспоминаниям о встречах с понтификом и впечатлениях от общения с ним. Горбачев несколько раз встречался с Иоанном Павлом II. Впервые он побывал в Ватикане с официальным визитом в декабре 1989 года, а в ноябре 1990 года был вновь принят уже в новом качестве - как президент СССР. Десять лет спустя, когда в ноябре 2000 года Горбачев находился в Италии по общественным делам, состоялась его частная встреча с папой.

"В годы перестройки и впоследствии мне довелось встречаться с выдающимися людьми, среди которых были поистине исторические личности. Но и среди них немногие оставили в моей памяти такой яркий след, как его Святейшество папа Иоанн Павел II", - пишет бывший советский лидер.

Горбачев упомянул, что начало их общения пришлось на поворотный момент в мировой истории, когда после периода отчуждения и вражды между Востоком и Западом лидеры ведущих стран осознали, что есть общий враг – угроза ядерной катастрофы. "И тогда совместными усилиями мы начали движение от конфронтации к сотрудничеству и в перспективе – к партнерству. Иоанн Павел II полностью поддержал этот процесс", - вспоминает экс-президент СССР.