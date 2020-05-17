Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Руководитель группы медицинской экспертизы одной из частных медлабораторий Татьяна Панкратова рассказала " Руководитель группы медицинской экспертизы одной из частных медлабораторий Татьяна Панкратова рассказала " Пятому каналу " о том, как правильно подготовиться к тесту на антитела к коронавирусу

Специалист напомнила, что этот анализ проводят путем сдачи крови. Тест позволяет выявить специфические антитела, которые вырабатываются в организме в ответ на присутствие COVID-19.

"Для того чтобы взять кровь из вены, не требуется специальной подготовки, только общие требования к взятию этого анализа. Приехать в лабораторию лучше утром, натощак, у вас возьмут кровь и скажут, когда будут готовы анализы. Чаще всего результаты бывают готовы через двое-трое суток", — объяснила Панкратова.

По ее словам, сдавать тест можно как в обычной поликлинике, так и в частной лаборатории, однако выбор в первую очередь зависит от состояния пациента.

"Если у вас есть признаки ОРВИ, то в обязательном порядке надо обратиться в участковую поликлинику, вызвать врача на дом, и он проведет обследование пациента и назначит анализы",- отметила специалист. Она добавила, что в случае отсутствия признаков инфекционного заболевания человек, чтобы убедиться в том, что он переболел или не переболел COVID-19, может обратиться в частную медлабораторию.

Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые выявили в конце декабря года в китайском Ухане. В начале марта ВОЗ признала его вспышку пандемией. По данным организации, в мире заражены свыше 4,4 миллиона человек, более 300 тысяч умерли.