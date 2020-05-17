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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T01:03
https://ria.ru/20200517/1571563255.html
Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
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РИА Новости

Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу

01:03 17.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Руководитель группы медицинской экспертизы одной из частных медлабораторий Татьяна Панкратова рассказала "Пятому каналу" о том, как правильно подготовиться к тесту на антитела к коронавирусу.
Специалист напомнила, что этот анализ проводят путем сдачи крови. Тест позволяет выявить специфические антитела, которые вырабатываются в организме в ответ на присутствие COVID-19.
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"Для того чтобы взять кровь из вены, не требуется специальной подготовки, только общие требования к взятию этого анализа. Приехать в лабораторию лучше утром, натощак, у вас возьмут кровь и скажут, когда будут готовы анализы. Чаще всего результаты бывают готовы через двое-трое суток", — объяснила Панкратова.
По ее словам, сдавать тест можно как в обычной поликлинике, так и в частной лаборатории, однако выбор в первую очередь зависит от состояния пациента.
"Если у вас есть признаки ОРВИ, то в обязательном порядке надо обратиться в участковую поликлинику, вызвать врача на дом, и он проведет обследование пациента и назначит анализы",- отметила специалист. Она добавила, что в случае отсутствия признаков инфекционного заболевания человек, чтобы убедиться в том, что он переболел или не переболел COVID-19, может обратиться в частную медлабораторию.
Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые выявили в конце декабря года в китайском Ухане. В начале марта ВОЗ признала его вспышку пандемией. По данным организации, в мире заражены свыше 4,4 миллиона человек, более 300 тысяч умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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