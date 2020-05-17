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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T00:58
https://ria.ru/20200517/1571563218.html
У трех жителей Абхазии подтвердился COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

У трех жителей Абхазии подтвердился COVID-19

00:58 17.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
СУХУМ, 17 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась у троих жителей Сухума, все они являются членами одной семьи, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Ранее сообщалось, что число жителей Абхазии, заболевших коронавирусом, выросло до 17, выздоровевших - двое, выписанных из обсервации - восемь. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась. Таким образом, число выявленных случаев выросло до 20.
"Тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 42 человека. У троих из них диагноз коронавирус был подтвержден. Все они члены одной семьи - мать, отец и дочь, жители столичного микрорайона Маяк", - говорится в сообщении.
Уточняется, что у женщины диагностирована двусторонняя пневмония, у мужчины - дыхательная недостаточность, дочь на данный момент переносит заболевание без осложнений. Все пациенты доставлены в Гудаутский госпиталь.
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Ранее сообщалось, что карантинные меры из-за коронавирусной инфекции продлены до 1 июня, но 15 мая открылись объекты общественного питания с определенными санитарно-эпидемиологическими условиями, в том числе с соблюдением социальной дистанции внутри объектов, а также запущено движение междугороднего транспорта. При этом до 1 июня остаются закрытыми дошкольные, школьные и высшие учебные заведения, но разрешено проведение выпускных экзаменов в школах, колледжах, университетах с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований. Также до 1 июня запрещена туристическая и экскурсионная деятельность, работа учреждений культуры, проведение массовых мероприятий, деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на границе с РФ, оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме. Кроме того до 1 июня остаются ограничения на пересечение российско-абхазской границы.
В Абхазии из-за пандемии закрыты границы с Россией и Грузией. С 28 марта по 20 апреля действовало чрезвычайное положение. С 20 апреля возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков. Также отменен комендантский час в Гагрском и Галском районах. С 1 мая возобновлено движение общественного транспорта - внутригородского и пригородного. Открыты парикмахерские, салоны красоты, косметологические салоны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АбхазияСухумВ мире
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