У трех жителей Абхазии подтвердился COVID-19

СУХУМ, 17 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась у троих жителей Сухума, все они являются членами одной семьи, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Ранее сообщалось, что число жителей Абхазии, заболевших коронавирусом, выросло до 17, выздоровевших - двое, выписанных из обсервации - восемь. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась. Таким образом, число выявленных случаев выросло до 20.
"Тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 42 человека. У троих из них диагноз коронавирус был подтвержден. Все они члены одной семьи - мать, отец и дочь, жители столичного микрорайона Маяк", - говорится в сообщении.
Уточняется, что у женщины диагностирована двусторонняя пневмония, у мужчины - дыхательная недостаточность, дочь на данный момент переносит заболевание без осложнений. Все пациенты доставлены в Гудаутский госпиталь.
Ранее сообщалось, что карантинные меры из-за коронавирусной инфекции продлены до 1 июня, но 15 мая открылись объекты общественного питания с определенными санитарно-эпидемиологическими условиями, в том числе с соблюдением социальной дистанции внутри объектов, а также запущено движение междугороднего транспорта. При этом до 1 июня остаются закрытыми дошкольные, школьные и высшие учебные заведения, но разрешено проведение выпускных экзаменов в школах, колледжах, университетах с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований. Также до 1 июня запрещена туристическая и экскурсионная деятельность, работа учреждений культуры, проведение массовых мероприятий, деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на границе с РФ, оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме. Кроме того до 1 июня остаются ограничения на пересечение российско-абхазской границы.
В Абхазии из-за пандемии закрыты границы с Россией и Грузией. С 28 марта по 20 апреля действовало чрезвычайное положение. С 20 апреля возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков. Также отменен комендантский час в Гагрском и Галском районах. С 1 мая возобновлено движение общественного транспорта - внутригородского и пригородного. Открыты парикмахерские, салоны красоты, косметологические салоны.
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