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Культура
2020-05-17T00:25
https://ria.ru/20200517/1571563033.html
Определено место проведения Евровидения в 2021 году
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РИА Новости

Определено место проведения Евровидения в 2021 году

00:03 17.05.2020 (обновлено: 00:25 17.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЕвровидение
Евровидение
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Евровидение. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Музыкальный международный песенный конкурс Евровидение пройдет в 2021 году в Роттердаме, сообщают организаторы мероприятия.
"Европейский вещательный союз и организаторы конкурса в Нидерландах рады сообщить, что приняли решение о проведении "Евровидения" в 2021 году в Роттердаме", - говорится в сообщении.
Организаторы Евровидения решили отменить в 2020 году конкурс из-за сложной эпидемиологической ситуации во всем мире. Россию на Евровидении должна была представить группа Little Big c песней Uno.
В соответствии с правилами песни этого года в любом случае не могут быть представленными на Евровидении в следующем году, а выбор артистов от каждой из стран остается за вещателями. Вместе полноценного конкурса организаторы приняли решение провести музыкальное шоу с исполнителями разных стран.
Конкурс Евровидение
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Шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет" пройдет в 46 странах мира
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