Определено место проведения Евровидения в 2021 году

"Европейский вещательный союз и организаторы конкурса в Нидерландах рады сообщить, что приняли решение о проведении "Евровидения" в 2021 году в Роттердаме", - говорится в сообщении.

Организаторы Евровидения решили отменить в 2020 году конкурс из-за сложной эпидемиологической ситуации во всем мире. Россию на Евровидении должна была представить группа Little Big c песней Uno.

В соответствии с правилами песни этого года в любом случае не могут быть представленными на Евровидении в следующем году, а выбор артистов от каждой из стран остается за вещателями. Вместе полноценного конкурса организаторы приняли решение провести музыкальное шоу с исполнителями разных стран.