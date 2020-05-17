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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T00:00
https://ria.ru/20200517/1571562991.html
СК проверит сообщения о нарушении прав медиков во Владикавказе
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1036x0_80_0_0_265374ba6a057eaf29be102e4afa2b58.jpg
РИА Новости

СК проверит сообщения о нарушении прав медиков во Владикавказе

00:00 17.05.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Следователи проверят информацию о нарушении прав борющихся с коронавирусом медиков во Владикавказе, сообщается на сайте регионального ведомства.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 150 работников скорой помощи якобы не получили обещанных доплат за работу с пациентами, больными коронавирусом.
"По данному факту СУСК РФ по Республике Северная Осетия - Алания по указанию руководителя организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. "Кроме того, будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц, ответственных за начисление и выплату стимулирующих надбавок медицинским и иным работникам, непосредственно участвовавших в оказании медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией", - добавляется в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВладикавказПроисшествия
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