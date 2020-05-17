СК проверит сообщения о нарушении прав медиков во Владикавказе

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Следователи проверят информацию о нарушении прав борющихся с коронавирусом медиков во Следователи проверят информацию о нарушении прав борющихся с коронавирусом медиков во Владикавказе , сообщается на сайте регионального ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 150 работников скорой помощи якобы не получили обещанных доплат за работу с пациентами, больными коронавирусом.

"По данному факту СУСК РФ по Республике Северная Осетия - Алания по указанию руководителя организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. "Кроме того, будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц, ответственных за начисление и выплату стимулирующих надбавок медицинским и иным работникам, непосредственно участвовавших в оказании медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией", - добавляется в сообщении.