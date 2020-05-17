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Туризм
2020-05-17T00:18
https://ria.ru/20200517/1571543453.html
Фотограф из Великобритании построил "деревню хоббитов" для мышей
https://cdn24.img.ria.ru/images/154774/65/1547746574_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_7129c620d6bc43fb09cbbb8964bbddff.jpg
РИА Новости

Фотограф из Великобритании построил "деревню хоббитов" для мышей

00:18 17.05.2020
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© Depositphotos / igorr1Мышь в библиотеке
Мышь в библиотеке
© Depositphotos / igorr1
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Фотограф дикой природы Саймон Делл из Шеффилда построил в своем саду дома для мышей, напоминающие деревню хоббитов из трилогии "Властелин колец", сообщает Daily Mail.
Он приручил одну из мышей и назвал ее Джорджем.
"Зверек посещал мой сад в течение нескольких недель, а я оставлял ему арахис, чтобы он возвращался в то же самое место", — пояснил фотограф. По его словам, он опасался, что Джорджа съедят кошки и решил построить ему безопасный дом.
Он сложил несколько маленьких бревен, веточек и мох так, что получилась небольшая комнатка, и положил туда немного семян и орехов. Мышке понравилось новое жилище. Тогда Саймон сделал еще несколько крошечных строений.
"Когда-то я занимался резьбой по дереву, это очень пригодилось для изготовления мышиных домов и мебели", — рассказал фотограф.
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